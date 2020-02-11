رياضة | برشلونة يعلن مدة غياب عثمان ديمبلي عن الملاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يعلن مدة غياب عثمان ديمبلي عن الملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن مدة غياب اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي جناح الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا مع النادي الكتالوني في التدريبات.

ونشر ‏البارسا بيانا رسمياً يعلن خلاله أن ديمبيلي سيغيب 6 أشهر عن الملاعب، وبالتالي يمكن ان يأخذ الاذن من الاتحاد الاسباني لكرة القدم بالتوقيع مع لاعب جديد في الفترة الحالية.

وتنص لوائح الاتحاد الإسباني إن أي فريق يصاب لاعب من قائمته لمدة 5 اشهر أو اكثر يحق له التعاقد مع لاعب جديد ولكن بشرط أن يكون من الدوري الإسباني أو بدون عقد مع نادي.

ومن المقرر أن يعود عثمان ديمبلي لصفوف البارسا خلال شهر أغسطس المقبل في بداية الموسم الجديد.