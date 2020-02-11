رياضة | رسالة نارية من نجم الترجي قبل موقعة السوبر أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة نارية من نجم الترجي قبل موقعة السوبر أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص سامح الدربالي، لاعب الترجي التونسي، على توجيه رسالة قوية لجماهير فريقه قبل مواجهة الزمالك المرتقبة في السوبر الإفريقي.

وقال الدربالي، أن يعد جماهير الترجي بالفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي في الموسم الحالي.

ويلتقي الزمالك مع الترجي التونسي يوم الجمعة في مباراة السوبر الإفريقي، والتي تستضيفها العاصمة القطرية، الدوحة، إذ يشارك الزمالك بصفته بطلا لكأس الكونفدرالية، فيما يشارك الترجي بصفته بطلا لدوري الأبطال.

Advertisements

وتابع الدربالي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي التونسي قبل السفر إلى قطر:"الجيل الحالي في الترجي ينقصه التتويج بلقب السوبر الإفريقي، ونعرف أن جماهيرنا متعطشة لهذا اللقب، من 1995 لم نتوج به، وصلنا مرتين من قبل ولكننا لم ننجح في التتويج باللقب، ولكن هذه المرة لدينا العزم على حصد الكأس".

وأكمل:" نحن في قطر بهدف الفوز بلقب السوبر الإفريقي من أجل إسعاد جماهيرنا، أنا وعدد من اللاعبين مثل خليل شمام حققنا كل الألقاب مع الترجي عدا هذه الكأس، لذلك نريد التتويج بها بشدة".

واختتم حديثهى قائلا:"نعد جماهير الترجي بالفوز بكأس السوبر الإفريقي".