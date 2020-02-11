رياضة | بعد الوصول لقطر.. مرتضي منصور يوجه 3 رسائل نارية للاعبي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الوصول لقطر.. مرتضي منصور يوجه 3 رسائل نارية للاعبي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك العديد من الرسائل النارية للاعبي الفريق الأول فور وصولهم للعاصمة القطرية الدوحة تحضيراً لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي.

وكانت بعثة الزمالك التي يترأسها إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة قد وصلت في الساعات الماضية إلى الدوحة وسط حضور كبير من مشجعي الفريق الأبيض والجالية المصرية في قطر.

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وطالب رئيس الزمالك مرتضي منصور لاعبي الفريق بـ3 أشياء مهمة وهي التركيز في التدريبات، وثانيا الالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وثالثاً تقديم مباراة قوية تليق باسم مصر والقلعة البيضاء.

ووجه مرتضي منصور الشكر والتحية للجماهير المصرية التي أحسنت استقبال البعثة فور الوصول إلى الدوحة.

وتقام مواجهة السوبر الأفريقي بملعب "ثاني بن جاسم" الذي يتسع لـ 25 ألف متفرج، وتنطلق في السادسة مساء، يوم الجمعة المقبلة الموافق 14 من شهر فبراير الجاري.