رياضة | الأهلي يستعيد جهود نجم الفريق قبل موقعة المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعيد جهود نجم الفريق قبل موقعة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزا تمامًا من الناحية البدنية للمشاركة بشكل أساسي في مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الجمعة المقبل ببطولة الدوري الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي مساء يوم الجمعة على ستاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقام اليوم خالد محمود طبيب الأهلي بفك"الغٌرز" لمدافع الفريق إجراء جراحة خفيفة في وجهه عقب إصابته في مباراة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا، وغاب بسببها عن مباراتي بيراميدز وطلائع الجيش الأخيرتين بالدوري المصري.