رياضة | قائد الترجي التونسي يوجه رسالة قوية للزمالك قبل موقعة السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد الترجي التونسي يوجه رسالة قوية للزمالك قبل موقعة السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خليل شمام قائد الترجي التونسي، أن فريقه يسعي للفوز بالسوبر الإفريقي أمام الزمالك المصري، وذلك بعد فشل في تحقيقه العام الماضي أمام الرجاء المغربي.

وقال شمام في تصريحات للموقع الرسمي لفريقه، إن الترجي يسعى بكل قوة إلى الفوز باللقب، الذي يبحث عنه منذ تتويجه به آخر مرة عام 1995 ضد موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية.

وقال شمام: "نعرف ما نحن مقبلون عليه في المرحلة المقبلة في مباراة السوبر وغيرها وبالتالي يجب أن نكون على اتم الاستعداد ".

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وتابع قائد الترجي: "ندرك جيدا السعادة التي يمكن أن يمنحها التتويج باللقب كما ندرك جيدا مرارة الخسارة أيضا ونحن لا نريد هذا".

وأوضح شمام: "يجب أن نخوض المباراة بروح قتالية منذ البداية وحتى النهاية. العديد من اللاعبين في الفريق ينقصهم هذا اللقب" .

ويلتقي الترجي في مباراة كأس السوبر الإفريقي في العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة المقبل ضد الزمالك بطل كأس الكونفدرالية.