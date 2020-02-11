رياضة | التعاون يخطف فوزا ثمينا من الشارقة في دوري أبطال آسيا

خطف فريق التعاون السعودي فوزاً ثميناً من فريق الشارقة الإماراتي 1-0 يوم الثلاثاء على ستاد مدينة الشارقة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2020.

وسجل فيصل درويش هدف الفوز الثمين لصالح التعاون في الدقيقة 34 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز الدحيل القطري على ضيفه بيرسيبوليس الإيراني 2-0 على ستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة.

وتصدر الدحيل ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام التعاون، في حين بقي رصيد الشارقة وبيرسيبوليس خالياً من النقاط.

وبعد بداية حذرة كانت أولى الفرص الخطرة في المباراة لصالح الشارقة عبر ضربة حرة مباشرة سددها كايو لتمر قريبة بجوار القائم (28).

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ورد التعاون بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 34 عندما عبر ضربة حرة مباشرة نفذها فيصل درويش اللاعب السابق في نادي الهلال لتذهب متقنة في الشباك.

في الشوط الثاني ظهرت الثقة على أداء لاعبين التعاون، وكانوا الأكثر سيطرة على الكرة وصنعوا العدد الأكبر من الفرص أمام المرمى.

وسنحت لفرصة للتعاون بواسطة اللاعب الجديد في صفوف الفريق محمد السهلاوي الذي تابع تمريرة أحمد عسيري العرضية لكن تسديدة الأولى ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

في الطرف المقابل كان كايو مصدر الخطورة للشارقة، لكن التعاون كاد يسجل من جديد في الدقائق الأخيرة عبر تسديدة سلطان مندش التي تصدى لها الحارس الإماراتي عادل الحوسني.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء 18 شباط/فبراير، حيث يلتقي الشارقة مع بيرسيبوليس في الشارقة، والتعاون مع الدحيل في البريدة.

ويشار إلى أن أول فريقين من كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.