رياضة | التعادل الإيجابي يحسم قمة دوري أبطال آسيا بين النصر والسد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل الإيجابي يحسم قمة دوري أبطال آسيا بين النصر والسد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق موقعة النصر السعودي مع ضيفه السد القطري في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على ستاد فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2020.

وسجل عبد الرزاق حمدالله (7) وعبدالرحمن العبيد (53) هدفي النصر، في حين أحرز بغداد بونجاح (9) وحسن الهيدوس (49) هدفي السد.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز سيباهان الإيراني على العين الإماراتي 4-0 على ستاد هزاع بن زايد في العين.

وتصدر سيباهان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من النصر والسد، في حين بقي رصيد العين خالياً من النقاط.

بدأ اللقاء بسرعة كبيرة من قبل الفريقين وحاول كل منهما مباغتة الآخر فكان السبق للنصر عن طريق عبدالزراق حمدالله الذي استغل تمريرة بينية رائعة من زميله يحيى الشهري وأسكنها على يمين الحارس سعيد الشيب (7).

لم يتأخر السد في الرد سوى دقيقتين بعد أن توغل بيدرو ميغيل من الجهة اليمنى وأرسل كرة عرضية زاحفة لم يتوانى المهاجم الجزائري بغداد بونجاح في وضعها بالشباك هدف التعادل لتشتعل معه المواجهة بين الفريقين.

حاول كل فريق أسلوبه على الآخر فانحصر اللعب وسط الميدان فهدأت وتيرة الآداء حتى الدقيقة (33) حينما وضع الإسباني غابي زميله أكرم عفيف في مواجهة الحارس براد جونز لكنه فضل التمرير لبونجاح إلا أن الكرة طالت على الأخير إلى ركلة مرمى.

وعاد أكرم عفيف للظهور مجدداً بعد أن استثمر تمريرة زميله خورخي بوعلام وانفرد بالمرمى لكن الحارس جونز تألق في إبعاد الكرة إلى ركلة ركنية (40) لتكون آخر فرص الشوط الأول من اللقاء.

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ونجح حسن الهيدوس في إضافة الهدف الثاني للسد بعد مرور (3) دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني عندما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء وراوغ الدفاع ثم أسكنها في الشباك على يمين الحارس جونس.

بعد ذلك كثف النصر محاولاته بقوة لتعديل النتيجة وكان له ما أراد عبر تسديدة بعيدة المدى للاعبه عبدالرحمن العبيد عجز معها حارس السد سعد الشيب لتستقر في الشباك (53).

وكاد عبدالرزاق حمدالله أن يضيف الهدف الثالث للنصر عبر تسديدة من على مشارف منطقة الجزاء لكن الشيب تصدى لها بنجاح (56)، وكرر اللاعب نفسه المحاولة بطريقة مشابهة في الدقيقة لكنها اصدمت في الدفاع (59).

وحاول السد مواجهة الهجوم الضغط الكبير لمضيفه ومرر أكرم عفيف كرة لزميله بغداد بونجاح الذي انفرد بالحارس براد جونز لكن الأخير تألق في إبعادها عن مرماه في الدقيقة (63)، وعاد اللاعب ذاته وارتقى لكرة عرضية وغمزها برأسه لكن جونز تصدى لها بنجاح إلى ركلة ركنية (71).

فرض النصر بعد ذلك أفضليته في الربع ساعة الأخير وكاد حمدالله يقتنص هدف الفوز لكن العارضة حرمته من ذلك (81)، ثم جاءت تسديدة البرازيلي جوليانو في الدقيقة (86) تألق الحارس الشيب في إبعادها عن المرمى.

ومضت الدقائق دون حدوث تغيير على مستوى النتيجة ليقتسم الفريقان نقاط اللقاء.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء 18 شباط/فبراير، حيث يلتقي العين مع النصر في العين، والسد مع سيباهان في الدوحة.

ويشار إلى أن أول فريقين من كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.