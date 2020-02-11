رياضة | العين يسقط برباعية نظيفة أمام سباهان الإيراني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العين يسقط برباعية نظيفة أمام سباهان الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق العين الإماراتي، خسارة ثقيلة أمام ضيفه سيباهان الإيراني 0-4 يوم الثلاثاء على ستاد هزاع بن زايد في العين، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2020.

وجاءت أهداف الفريق الإيراني، عن طريق محمد محبي (38) وكيروس (46) وسوروش رافعي (52) ومحمد طيبي (78).

وفي نفس المجموعة تعادل النصر السعودي مع ضيفه السد القطري 2-2 على ستاد فيصل بن فهد في الرياض.

وتصدر سيباهان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من النصر والسد، في حين بقي رصيد العين خالياً من النقاط.