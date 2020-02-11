رياضة | المدير التنفيذي لليفربول يكشف عن تفاصيل جديدة في تعاقد الريدز مع صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدير التنفيذي لليفربول يكشف عن تفاصيل جديدة في تعاقد الريدز مع صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بيتر مور المدير التنفيذى لنادى ليفربول، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة في انضمام الدولى المصرى محمد صلاح للريدز عندما كان لاعبًا فى صفوف روما الإيطالى.

وقال مور فى تصريحات صحفية، أن صلاح لديه قصة عظيمة في ضمه للفريق الإنجليزي، فى عام 2017 قادمًا من الدورى الإيطالى، إذ أنه جاء بعدما اكتشفه فريق التحليل الخاص بالريدز.

وتابع المدير التنفيذى لليفربول: صلاح جاء من روما بعدما رصده فريقنا الخاص بالتحليلات، الناس هنا تذكرته منذ كان فى تشيلسى، وتذكروا أن مورينيو لم يقدر إمكانياته وتركه يرحل.

وأكمل بيتر مور فى تصريحاته: انتقل مو إلى فيورنتينا ومنه إلى روما، فريقنا الخاص بالعلم الرياضى رأى شيئًا فيه فطرح اسمه أكثر من مرة للنظر فى أمره ثم جاء إلى هنا، وأصبح محمد صلاح أغلى لاعب إفريقى وعربى ومصرى فى هذا الوقت عندما انضم مقابل 42 مليون يورو.