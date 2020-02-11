رياضة | مران الزمالك.. تأهيل بامبو وحضور أنور وتيجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الزمالك.. تأهيل بامبو وحضور أنور وتيجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء في قطر إستعدادًا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في السوبر الافريقي بقطر.

وشهد مران اليوم جلسة من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مع اللاعبين للشد من آزرهم وتحفيزهم ورفع روحهم المعنوية، وشدد على أنه لن يتنازل عن تحقيق اللقب القاري.

وحرص حمادة أنور وإسماعيل يوسف وهاني زادة أعضاء مجلس إدارة الزمالك على حضور مران الفريق اليوم للتواجد مع اللاعبين وتذليل كل العقبات أمامهم.

في الوقت الذي أدى كريم بامبو لاعب الفريق برنامج تأهيلي منفرد لتجهيزه للمباريات المقبلة للفريق وفقًا لما وضعه كارتيرون له.