ديمبيلي يخضع لعملية جراحية وبرشلونة يكشف مدة غيابه

الثلاثاء 11 فبراير 2020

أعلن نادي ​برشلونة​ أن اللاعب عثمان ​ديمبيلي​ سيغيب لمدة ستة أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة بسبب إصابة في أوتار الركبة.



وكان اللاعب الدولي الفرنسي، 22 عامًا، في طريقه للعودة إلى لياقته البدنية الكاملة بعد إصابة أخرى في الفخذ عندما انسحب من التدريب الأسبوع الماضي.

وقد عانى ديمبيلي من العديد من الإصابات في ساقيه منذ انضمامه إلى برشلونة من دورتموند عام 2017، ولعب ثلاث مباريات كاملة فقط هذا الموسم، وغاب عن 63 مباراة في جميع المسابقات التي يشارك فيها برشلونة بسبب الإصابة.