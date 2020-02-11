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شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا: تشيزني يجدّد عقده مع يوفنتوس والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 فبراير 2020
أعلن نادي يوفنتوس الايطالي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي وحسابه في تويتر عن تجديد عقد حارسه البولندي فويتشيك تشيزني حتّى عام 2024.
ويُعتبر تشيزني الحارس الأول في نادي يوفنتوس بعد رحيل جيانلويجي بوفون إلى باريس سان جيرمان، وبعد عودة بوفون الصيف الماضي، بقي تشيزني الحارس الأول في تشكيلة المدرب ماوريسيو ساري.
ولعب تشيزني سابقا في صفوف أرسنال الإنكليزي، قبل أن يلعب مع روما الايطالي لموسمين على سبيل الإعارة، من ثم الإنتقال إلى يوفنتوس قادما من الغانيرز مقابل 12 مليون يورو.
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