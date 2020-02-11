الامارات | العين يحبط جماهيره ويخسر على أرضه برباعية في البطولة الآسيوية‎

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يحبط جماهيره ويخسر على أرضه برباعية في البطولة الآسيوية‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحبط فريق العين قاعدته الجماهيرية بالخسارة على أرضه برباعية نظيفة أمام فريق سباهان الإيراني مساء اليوم في استهلالية مشواره في مرحلة دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم في اللقاء الذي استضافه أستاد هزاع بن زايد في مواجهة لم يقدم فيه المستوى المتوقع وغادرت معظم جماهيره المدرجات بعد استقبال الهدف الثالث في الدقيقة 52.

وأفتتح محمد محبي رباعية سباهان في الدقيقة 38 وأضاف زميله كيروس الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 46 وعزز سوروش رفيعي بالهدف الثالث في الدقيقة 52 بينما أختتم الرباعية محمد طيبي في الدقيقة 78.

ولم يقدم لاعبو "الزعيم" الأداء المنتظر منهم بالاستمرار في النهج الهجومي والاستحواذ على الكرة الذي عرفوا به في المباريات السابقة سواء في لقاءات الدوري أول مواجهة المحلق الآسيوي أمام بونيودكور الاوزبكي، إذ ظهرت الخطوط متباعدة بشكل واضح خصوصاً في وسط الملعب كما كانت الأخطاء الدفاعية ساذجة ونتج عن احداها تسجيل هدف لصالح الضيوف.