الامارات | إيقاف حكم بعد "نطحه" لأحد اللاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف حكم بعد "نطحه" لأحد اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى أحد حكام دوري الهواة الإيطالي عقوبة هي الأولى من نوعها متمثلة في حرمانه من المشاركة في فعاليات كرة القدم لمدة عام، بعد أن نطح لاعبا عقب طرده خلال إحدى المباريات، بحسب بيان الشرطة في ماكيراتا اليوم الثلاثاء

ولم تكشف الشرطة اسم الحكم البالغ من العمر 31 عاما والمنحدر من نابولي.

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وخلال المباراة التي جمعت بين بورجو موجليانو ومونتوتوني في أول فبراير الجاري اعتدى الحكم على أحد لاعبي الفريق صاحب الأرض ، خارج غرفة خلع الملابس، ليتم نقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وجرت المباراة في موجليانو ضمن دوري الهواة الإيطالي وانتهت بفوز بورجو موجليانو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتم حرمان الحكم من حضور أي مباراة لمدة عام سواء على مستوى المحترفين أو الهواة في إيطاليا وخارجها.