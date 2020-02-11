شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف حكم بعد "نطحه" لأحد اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى أحد حكام دوري الهواة الإيطالي عقوبة هي الأولى من نوعها متمثلة في حرمانه من المشاركة في فعاليات كرة القدم لمدة عام، بعد أن نطح لاعبا عقب طرده خلال إحدى المباريات، بحسب بيان الشرطة في ماكيراتا اليوم الثلاثاء
ولم تكشف الشرطة اسم الحكم البالغ من العمر 31 عاما والمنحدر من نابولي.
وخلال المباراة التي جمعت بين بورجو موجليانو ومونتوتوني في أول فبراير الجاري اعتدى الحكم على أحد لاعبي الفريق صاحب الأرض ، خارج غرفة خلع الملابس، ليتم نقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وجرت المباراة في موجليانو ضمن دوري الهواة الإيطالي وانتهت بفوز بورجو موجليانو بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وتم حرمان الحكم من حضور أي مباراة لمدة عام سواء على مستوى المحترفين أو الهواة في إيطاليا وخارجها.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | إيقاف حكم بعد "نطحه" لأحد اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.