شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم مرانه الأول في الدوحة استعدادًا للسوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب اختتم فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك تدريبه الأول في قطر، والذي أقيم بملعب جامعة قطر بالدوحة استعدادا للسوبر الإفريقي بتقسيمة في منتصف الملعب بدون مشاركة حراس المرمى وذلك بناء على رغبة المدير الفني الفرنسي باتريس كاريترون. ويواجه الزمالك فريق الترجي الرياضي التونسي مساء الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقي بقطر.

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