شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا ..الأهلي يواجه صن داونز يومي 29 فبراير و7 مارس في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلقى مسؤولو النادي الأهلي، خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن موعد مباراتي صن داونز في دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا.

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الأهلي تأهل لدور الـ8 من البطولة الإفريقية بعد حلوله ثانيًا في المجموعة الثانية خلف النجم الساحلي.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، يوم 29 فبراير الجاري موعدًا لمباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام صن داونز في القاهرة.

وتقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز يوم 7 مارس المقبل، في جنوب إفريقيا.