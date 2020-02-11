شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا ..الأهلي يواجه صن داونز يومي 29 فبراير و7 مارس في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تلقى مسؤولو النادي الأهلي، خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن موعد مباراتي صن داونز في دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي تأهل لدور الـ8 من البطولة الإفريقية بعد حلوله ثانيًا في المجموعة الثانية خلف النجم الساحلي.
وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، يوم 29 فبراير الجاري موعدًا لمباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام صن داونز في القاهرة.
وتقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز يوم 7 مارس المقبل، في جنوب إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا ..الأهلي يواجه صن داونز يومي 29 فبراير و7 مارس في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.