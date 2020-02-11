شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحدد يومي 28 فبراير و6 مارس لمواجهتي الزمالك والترجي في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» رسميا إقامة مباراتي الذهاب والعودة بين الترجي التونسي والزمالك في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم حيث ستقام مباراة الذهاب في القاهرة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري والذي طلب الزمالك اقامتها في استاد القاهرة بحضور جماهيره على ان تقام مباراة العودة في تونس وتحديدا في ملعب رادس في السادس من شهر مارس المقبل.

وتلقي الجهاز الاداري للزمالك اخطارا رسميا من الاتحاد الافريقي يفيد بموعد مباراتي الذهاب والاياب.

وابدي الجهاز الفني للزمالك استعداده لخوض المباراة في أي وقت لكن كان يجب مراعاة ضغط مباريات الفريق ما بين بطولتي السوبر وقمة الدوري ودوري ابطال افريقيا.