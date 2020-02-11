شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب «الميني فوتبول» يواصل تدريباته استعداداً للبطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواصل المنتخب الوطني للميني فوتبول بقيادة، فاروق جعفر المدير الفني، تدريباته اليومية على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادا لانطلاق البطولة العربيه المقرر لها ٧ مارس المقبل.

وأعلن أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، تأجيل افتتاح البطولة العربية للمينى فوتبول إلى 7 مارس القادم دعما للأهلي والزمالك، ولذلك تقرر تأجيل موعد حفل افتتاح البطولة العربية إلى يوم السبت الموافق 7 مارس على ان تكون المباراة النهائية يوم الجمعة 13 مارس باستاد القاهرة الدولي، وكانت قد أجريت مراسم سحب قرعة البطولة العربية للميني فوتبول التي تستضيفها مصر في شهر يناير الماضي، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة «الصومال- الجزائر- لبنان»، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات «تونس- جيبوتي- السعودية- العراق.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الميني فوتبول كلاً من فاروق جعفرا مديراً فنياً ويعاونه محمد صلاح ابو جريشة ويتولي فكري صالح مهمه تدريب حراس المرمي، كما يتولي ياسر عبدالعزيز مهمة المنسق الاعلامي للمنتخب.