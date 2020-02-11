شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يكشف سبب استبعاد 9 لاعبين من قائمة الزمالك لمباراة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن سبب استبعاد 9 لاعبين من قائمة مباراة السوبر الأفريقي امام الترجي التونسي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل بالدوحة.

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و أكد أمير مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: «الاتحاد الإفريقي طلب إرسال قائمة تضم 18 لاعب فقط، لكننا طلبنا تأجيل الأمر حتى لا يتعرض لاعب للإصابة فيخرج من القائمة أو لأي ظروف أخرى».

وأضاف أمير مرتضى:«في النهاية وافقنا على طلب كاف مع الحصول على خيار التبديل في القائمة المُعلنة التي ضمت 18 لاعباً إذا كان هناك لاعب غير لائق بدنيا أو مصاب».

وتابع نجل رئيس الزمالك:«يمكن لكارتيرون الاختيار بين 27 لاعب في الفريق الأبيض ضمن معسكره الحالي في قطر، ويمكن أن نستبدل لاعبين أو ثلاثة بتقرير طبي دون أي مشاكل».