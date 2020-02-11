رسميًا: تشيزني يجدّد عقده مع يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

أعلن نادي ​يوفنتوس​ الايطالي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي وحسابه في تويتر عن تجديد عقد حارسه البولندي ​فويتشيك تشيزني​ حتّى عام 2024.



ويُعتبر تشيزني الحارس الأول في نادي يوفنتوس بعد رحيل جيانلويجي بوفون إلى باريس سان جيرمان، وبعد عودة بوفون الصيف الماضي، بقي تشيزني الحارس الأول في تشكيلة المدرب ماوريسيو ساري.

ولعب تشيزني سابقا في صفوف أرسنال الإنكليزي، قبل أن يلعب مع روما الايطالي لموسمين على سبيل الإعارة، من ثم الإنتقال إلى يوفنتوس قادما من الغانيرز مقابل 12 مليون يورو.