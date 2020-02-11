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مانشستر سيتي يراقب التطورات بين ميسي وبرشلونة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

يراقب نادي ​مانشستر سيتي​ الوضع القائم حاليا بين ​​ و اللاعب الارجنتيني في صفوف الفريق الكتالوني ​ليونيل ميسي​، حيث ان الامور لا تسير جيدا بين اللاعب والنادي بعد انتقاده عبر وسائل التواصل الاجتماعي المدير الرياضي الفرنسي ​إريك أبيدال​ الذي شكك في جهود اللاعبين في الآونة الأخيرة.

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ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا أمرًا حيويًا بالنسبة لبرشلونة، حتى وهو يدخل المرحلة الاخيرة من حياته المهنية.

وأشارت ESPN الى أنه إذا كان هناك أي ميل إلى مغادرته في الصيف، فإن السيتي مهتم.

ويشير المصدر إلى أن ميسي قد يترك برشلونة بدون مقابل في نهاية هذا الموسم، بعدما قضى كامل حياته المهنية هناك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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