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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر سيتي يراقب التطورات بين ميسي وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
يراقب نادي مانشستر سيتي الوضع القائم حاليا بين برشلونة و اللاعب الارجنتيني في صفوف الفريق الكتالوني ليونيل ميسي، حيث ان الامور لا تسير جيدا بين اللاعب والنادي بعد انتقاده عبر وسائل التواصل الاجتماعي المدير الرياضي الفرنسي إريك أبيدال الذي شكك في جهود اللاعبين في الآونة الأخيرة.
ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا أمرًا حيويًا بالنسبة لبرشلونة، حتى وهو يدخل المرحلة الاخيرة من حياته المهنية.
وأشارت ESPN الى أنه إذا كان هناك أي ميل إلى مغادرته في الصيف، فإن السيتي مهتم.
ويشير المصدر إلى أن ميسي قد يترك برشلونة بدون مقابل في نهاية هذا الموسم، بعدما قضى كامل حياته المهنية هناك.
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