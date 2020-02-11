برشلونة: إيطاليا تبدأ حلم ميسي!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

في أعقاب المشاجرة الصغيرة بين ميسي و​إريك أبيدال​، ظهرت إشاعات كثيرة حول عملية نقل تتناول ​ليونيل ميسي​، وستراقب إيطاليا عن كثب حالة نجم ​برشلونة​.



ماذا لو كان الحلم المجنون يتحقق أخيرًا؟ استقر ليونيل ميسي في برشلونة منذ بداياته، ولم يكن يعرف سوى ​كامب نو​ كموطن، لكن مع ذلك، في عمر 32 عامًا، بدأت أوروبا بأكملها ترتعد مع انتقال محتمل للأرجنتيني. السبب؟ النتائج الرياضية للفريق في نصف الموسم والخلاف مع أبيدال.

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ولدى سؤال أريدو برايدا، المدير الرياضي السابق لبرشلونة، عن الموضوع، فتح الباب أمام انتقال محتمل لحامل الكرة الذهبية وقال: "يمكن أن يذهب ميسي إلى إيطاليا"، موضحا انه قد يكون الى أنتر ميلان أو ​يوفنتوس​.

وفقا لـ"توتوسبورت"، فإن العملية لا تزال تبدو افتراضية. وقالت: "نحن نتحدث عن تكلفة نقل تقدر بما لا يقل عن 350 مليون يورو. وفي الآونة الأخيرة، أعلن ​بيب غوارديولا​ أنه غير مهتم بهذا الملف".

واضافت: "يمكن أن تكون نتائج برشلونة في دوري الأبطال وفي الدوري الاسباني بمثابة الحكم في ما يتعلق ببقية موسم ميسي، فلا يزال يتعين علينا أن نرى ما إذا كان الأرجنتيني سيقرر مغادرة النادي وتجربة التحدي الإيطالي.