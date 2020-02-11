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السبت كشف تفاصيل كأس العرب لمنتخبات الشباب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تلقي اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، الضوء على البطولة من خلال مؤتمر صحفي يعقد السبت المقبل بالرياض، يتحدث خلاله الأمين العام للاتحاد العربي رجاءالله السلمي ومدير البطولة وديع الجريء ومدير عام معهد إعداد القادة عبدالله حماد، عن النواحي التنظيمية والفنية والإدارية والطبية والإعلامية والحكام، بجانب الكشف عن الكأس الذهبية والكرة الرسمية للبطولة، التي ستقام بمدن الرياض والخبر والدمام خلال الفترة من 17 فبراير الحالي حتى 5 مارس المقبل.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا قسمت إلى 4 مجموعات، حيث ضمت الأولى العراق وتونس وموريتانيا والكويت، وفي الثانية المغرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر، وضمت الثالثة السعودية وفلسطين والجزائر ومصر، أما الرابعة فضمت السودان وليبيا والإمارات والسنغال.

وتأتي هذه البطولة ضمن اهتمامات الاتحاد العربي بتطوير بطولاته وتنمية مسابقات الفئات السنية للمنتخبات، بتوجيه ومتابعة من رئيس الاتحاد الأمير عبدالعزيز بن تركي.