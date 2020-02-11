اخبار الرياضه

رئيس هيئة الرياضة يعتمد إدارة الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

رئيس هيئة يعتمد إدارة الأهلي
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، مجلس إدارة نادي الأهلي لمدة 4 سنوات برئاسة عبدالإله مؤمنة.

وضم مجلس الإدارة المعتمد، ياسر بن محمد محروس (نائبا للرئيس) وعضوية كل من عمر بن إبراهيم أبو العلا، وخالد بن محمد الشهري، وطريف بن محمد حلواني، وخالد بن تركي النهاري، وياسر بن مدني علاقي وطارق بن عبدالله خليفة.

يأتي ذلك عقب فوز عبد الإله مؤمنة برئاسة مجلس إدارة النادي السبت الماضي، بعد أن تمت تزكيته في الجمعية العمومية للنادي.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الرياضة يعتمد إدارة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا