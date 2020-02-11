رئيس هيئة الرياضة يعتمد إدارة الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة
اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، مجلس إدارة نادي الأهلي لمدة 4 سنوات برئاسة عبدالإله مؤمنة.
وضم مجلس الإدارة المعتمد، ياسر بن محمد محروس (نائبا للرئيس) وعضوية كل من عمر بن إبراهيم أبو العلا، وخالد بن محمد الشهري، وطريف بن محمد حلواني، وخالد بن تركي النهاري، وياسر بن مدني علاقي وطارق بن عبدالله خليفة.
يأتي ذلك عقب فوز عبد الإله مؤمنة برئاسة مجلس إدارة النادي السبت الماضي، بعد أن تمت تزكيته في الجمعية العمومية للنادي.
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