شكرا لقرائتكم خبر

مرتبة واحدة خلال 97 يوما تقصي كات عن الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري، عمر أمانات - الدمام، جدة

ألحقت إدارة نادي الاتحاد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الهولندي هينك تين كات بسابقيه، وألغت عقده بعد مرور97 يوما على توليه الإشراف على الفريق، وذلك نتيجة عدم إحداثه ما يتوقعه مسيرو القرار في النادي، كما أن التعثر الأخير أمام ضمك متذيل الترتيب العام لفرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالخسارة أمامه 1-2 عجل بإعلان القرار.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه في تويتر»قرر مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي إنهاء عقد المدرب الهولندي هينك تين كات بالتراضي بين الطرفين بعد مراجعة نتائج الفريق الأول لكرة القدم في المرحلة الماضية، وأسند مجلس الإدارة مهمة تدريب الفريق إلى مساعد المدرب، الهولندي بيتر هامبرج».

فوزان من أصل 9 في الدوري

وكانت إدارة النادي قد تعاقدت مع كات في الرابع من نوفمبر الماضي خلفا للمدرب التشيلي لويس سييرا، ولم ينجح كات خلال 9 مباريات قاد خلالها الفريق سوى تحقيق الفوز في مباراتين فقط، الأولى أمام الاتفاق والثانية أمام التعاون، بينما تعادل في 4 لقاءات وخسر 3 مباريات.

كما خرج الفريق من من دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين عقب الخسارة من الفتح 1-2.

وبلغ مجمل مباريات كات مع الاتحاد، 13 مباراة في الدوري وكأس الملك وكأس محمد السادس للأندية العربية، بواقع 9 في الدوري، و3 في كأس خادم الحرمين الشريفين ومباراة في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية.

مركز واحد فقط

تسلم تين كات تدريب الاتحاد منذ الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث كان يقبع الفريق في المركز الـ13 برصيد 9 نقاط، بينما نقله فقط إلى المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، رغم التحديثات التي أجرتها إدارة النادي على مستوى خارطة الفريق من حيث الإضافات المحلية والأجنبية.

Advertisements

ومن أصل 27 نقطة طرحت أمام الفريق، أضاف كات للاتحاد، 10 نقاط فقط في رصيده بالدوري (فوزان و4 تعادلات).

أول مهام هامبرج

ستكون أولى مهام هامبرج المواجهة المصيرية أمام أولمبيك آسفي المغربي في إياب دور الثمانية من كأس محمد السادس للأندية العربية السبت المقبل بمدينة آسفي المغربية.

ويعد هامبرج هو المدرب الرابع في مسيرة الفريق هذا الموسم حيث كانت البداية مع لويس سييرا ثم المدرب الوطني محمد العبدلي تلاهما هينك تين كات.

عودة الصقري

باتت الفرصة مواتية لعودة مدير الكرة المستقيل صالح الصقري مجددا لمواصلة مهامه الإدارية مع الفريق بعد مغادرة كات، حيث كانت استقالته على ضوء خلاف وقع بينهما، إلا أنه ينتظر أن يتم ذلك عقب عودة بعثة الفريق من مدينة آسفي المغربية التي غادرت إليها أمس تأهبا لمواجهة فريق أولمبيك بالبطولة العربية.

نتائج كات مع الاتحاد

كأس الملك

دور الـ64: فاز على الرياض 4-0

دور الـ32: فاز على الصفا 4-1

دور الـ16: خسر من الفتح 1-2

دوري الأمير سلمان للمحترفين

فاز على الاتفاق 2-1 في الجولة 10

خسر من الفيصلي 1-2 في الجولة 11

خسر من الفيحاء 1-4 في الجولة 12

تعادل مع الفتح 1-1 في الجولة 13

تعادل مع النصر 1-1 في الجولة 14

تعادل مع العدالة 0-0 في الجولة 15

تعادل مع الرائد 1-1 في الجولة 16

فاز على التعاون 2-1 في الجولة 17

خسر من ضمك 1-2 في الجولة 18

كأس محمد السادس للأندية العربية