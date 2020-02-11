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الآسيوي يصادق على أهلية المرشحين للتنفيذي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كوالالمبور

صادقت اللجنة الانتخابية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اجتماعها الذي عقد أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، على أهلية المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد عن الاتحادات الإقليمية، من أجل المشاركة في الانتخابات التي تعقد خلال اجتماع الجمعية العمومية الثلاثين في العاصمة الماليزية كوالالمبور في 16 أبريل المقبل.

وصادقت الجمعية العمومية السابقة على زيادة عدد 5 أعضاء للمكتب التنفيذي يمثلون الاتحادات الإقليمية الخمس «الشرق والغرب والجنوب والوسط والآسيان».

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وبعد إجراء تدقيق النزاهة عدت اللجنة الانتخابية أن المرشحين يتوافقون مع متطلبات الأهلية في النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2019 والنظام الانتخابي في الاتحاد.

وتتكون اللجنة الانتخابية من: ليم كيا تونج من سنغافورة (رئيس لجنة الانضباط والأخلاق)، ونائب الرئيس جاهانجير باجلاري من إيران (رئيس لجنة الاستئناف)، ونائب الرئيس السيد مهند فهمي حمد من البحرين (رئيس لجنة التدقيق الداخلي والتوافق).

المؤهلون لعضوية تنفيذي الآسيوي: