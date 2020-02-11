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خجل بيليه من حالته الصحية يقوده للاكتئاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ ريو دي جانيرو

يعاني أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه من الاكتئاب بسبب حالته الصحية السيئة، حسبما أعلن نجله إيدينهو.

وقال إيدينهو لبوابة جلوبو إسبورتي الإخبارية أمس إن والده ضعيف للغاية من حيث قدرته على الحركة، مشيرا إلى أنه خضع لجراحة في الفخذ ولم يحظ بعملية إعادة تأهيل مثالية.

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وأضاف «إنه يواجه مشكلة في قدرته على الحركة وأدى ذلك لإصابته بنوع من الاكتئاب. لقد كان دائما شخصية مثيرة للإعجاب، وهو الآن لم يعد يستطيع التحرك بالشكل المناسب».

وأوضح أن والده البالغ من العمر 79 عاما يحتاج إلى مساعدة في المشي ويشعر بخجل شديد من حالته الصحية التي يصعب عليه معها مغادرة منزله.

وتدهورت الحالة الصحية لبيليه خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث خضع لجراحات عدة في الفخذ ويعاني كذلك من مشكلات في العمود الفقري والركبة.

والعام الماضي أصيب بيليه بالتهاب حاد في المسالك البولية وأزيلت له حصوات من الكلى.