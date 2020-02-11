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توتي ينشئ شركتين لتقديم المشورة للاعبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ روما

أنشأ نجم فريق روما الإيطالي لكرة القدم السابق فرانشيسكو توتي شركتين لخدمات اكتشاف المواهب والإدارة.

ونشر توتي (43عاما) تغريدة عبر تويتر في وقت متأخر أمس ذكر خلالها أنه أطلق على الشركتين اسمي «اي تي لاكتشاف المواهب» و»سي تي 10»، في إشارة واضحة للرقم الذي ارتداه مع فريق روما. وتضمنت التغريدة مقطع فيديو ترويجيا للشركتين.

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وكتب توتي «بداية مغامرة جديدة، فخور لإعلاني إنشاء شركتين، مقرهما في روما، لتقديم المشورة والمساعدة للاعبين والأندية».

وقضى توتي مسيرته كلاعب مع فريق روما من 1992 وحتى 2017، وساعدهم على الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 2011 وفاز بكأس العالم 2006 مع المنتخب، حيث شارك في 58 مباراة دولية سجل خلالها تسعة أهداف.

وبعد اعتزاله في 2017، عمل توتي في نادي روما، ولكنه تركه في يونيو 2019، معلنا أنه لم يشعر بأنه يشارك في أي نشاط بالنادي.