مانشستر يلاحق المقاعد القابلة للطي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ لندن
يأمل مسؤولو مانشستر يونايتد توفير المقاعد القابلة للطي في ملعب أولد ترافورد خلال هذا الموسم.
وطلب النادي الحصول على إذن لتثبيت المقاعد القابلة للطي لما يقرب من 1500 مشجع.
ويهدف الطلب، لاستبدال بعض المقاعد في الزاوية الشمالية الشرقية من الملعب.
وتعد المقاعد القابلة للطي طريقة آمنة لتحسين تجربة الجماهير، وخاصة أن الوقوف أمر شائع في الملاعب ذات المقاعد الكاملة.
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