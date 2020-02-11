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الثقة والمعنويات.. سلاح الإنتر لمواجهة نابولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ روما

سيسعى إنتر ميلان إلى استغلال الدفعة المعنوية والثقة الكبيرة التي يحظى بها لاعبوه، بينما يتطلع يوفنتوس وكذلك ميلان ونابولي إلى التعافي عندما تنطلق مباراتا الذهاب للدور قبل النهائي من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم اليوم.

وكان إنتر ميلان هو الوحيد من الفرق الأربعة المنافسة في المربع الذهبي، الذي حقق الفوز مطلع هذا الأسبوع في المرحلة الـ23 من الدوري الإيطالي.

ويفتتح الإنتر جولة الذهاب بالدور قبل النهائي للكأس اليوم بلقاء نابولي، بينما يلتقي ميلان ضيفه يوفنتوس غدا، على أن تشهد جولة الإياب لقاء يوفنتوس مع ميلان في 4 مارس ونابولي مع إنتر ميلان في الخامس منه.

وحقق إنتر ميلان انتصارا مثيرا في ديربي ميلانو، حيث حول تأخره بهدفين أمام جاره ميلان إلى الفوز 4 - 2 الأحد الماضي لينتزع صدارة الدوري، متفوقا بفارق الأهداف أمام يوفنتوس الذي خسر أمام هيلاس فيرونا 1 - 2 السبت الماضي.

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ويتطلع نابولي إلى نفض غبار الهزيمة التي تلقاها على ملعبه أمام ليتشي 2 - 3 الأحد الماضي، والتي أبقته في منتصف جدول الدوري، متأخرا بفارق 4 نقاط خلف أقرب المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي.

وكما هو الحال في ميلان، يرى نابولي أن بطولة الكأس ربما تشكل فرصة أفضل بالنسبة له من أجل حسم مشاركته الأوروبية في الموسم المقبل.

أما ميلان، فقد تعرض لصدمة قوية إثر هزيمته في مباراة الديربي أمام إنتر ميلان، رغم تقديم مستويات جيدة في الشوط الأول.

وقال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي صنع الهدف الأول لميلان وأضاف الهدف الثاني «أعتقد أننا افتقدنا الخبرة، فعندما تتقدم بهدفين في الشوط الأول، يتحتم عليك التحكم في المباراة».

وأضاف «علينا العودة على الفور والاستفادة من إيجابيات الشوط الأول، ويجب أن نحلل ما حدث من أخطاء في الشوط الثاني لمحاولة تفاديها خلال مباراة الخميس أمام يوفنتوس».

كذلك خسر يوفنتوس مباراته في الدوري بعد أن كان متقدما، لتكون الهزيمة الثانية على التوالي في المباريات التي يخوضها خارج أرضه، حيث كان قد خسر أيضا على ملعب نابولي 1 - 2 في أواخر يناير الماضي.