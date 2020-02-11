شكرا لقرائتكم تعرف على تشكيل ذئاب الجبل و بيراميدز في المواجهة المرتقبة في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، عن تشكيل الفريق لذي يستعد لخوض مباراة بيراميدز في الجولة 17 والأخيرة من عمر الدور الأول بمسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: حسن شاهين في حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير ثابت، طاهر محمد طاهر، كريم مصطفى، حسن الشامي، محمد مجلي، فاروقا نور الدين، معروف يوسف، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري.

المقاولون يدخل اللقاء محتلاً المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 32 نقطة متفوقاً على الزمالك صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط ويتبقى للفريق الأبيض مباراتين مؤجلتين، حيث فاز المقاولون فى 10 مباريات، وتعادلوا فى مباراتين وخسروا فى 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفًا واستقبلت شباكهم 12 هدفاً .

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بينما يدخل بيراميدز اللقاء في المركز الخامس بجدول المسابقة برصيد 26 نقطة بعدما خاض 16 مباراة في الدوري حتى الآن.

من جانبه حذر عماد النحاس لاعبي المقاولون من التفكير في نتائج المنافسين، وطالبهم بضرورة تخطي عقبة بيراميدز رغم صعوبتها، لتأمين وصافة الدوري في الدور الأول، واستعادة نغمة الانتصارات بعد السقوط في الهزيمة أما إنبي خلال الجولة الماضية بهدف نظيف.

في المقابل يسعى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لخطف النقاط الثلاث للتقدم في سباق مراكز المسابقة لإقتحام المربع الذهبى مجدداً، وتصحيح مسار الفريق بعد الخسارة التي تعرض لها في الجولة 16 أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف.