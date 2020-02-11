شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يتواصل هاتفيا بـ "تيجانا" للإطمئنان على بعثة الفريق في قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالات هاتفية عديدة علي مدار اليوم باسماعيل يوسف وحمادة أنور وهاني زادة أعضاء مجلس إدارة النادي المتواجدين مع البعثة للاطمئنان على بعثة فريق الكرة والتي وصلت العاصمة القطرية الدوحة وذلك عقب وصولها مباشرة.

ووصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى ملعب جامعة قطر ليؤدي أول تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة بعد قليل استعدادا لخوض مباراة السوبر الافريقي امام الترجي التونسي والمقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل، علي استاد الغرافة القطري.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي جلسة مع سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبدالعزيز مدرب الفريق وعمرو عبد السلام مدرب الحراس وذلك قبل بدايه المران .

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بعثة الزمالك وصلت عصر اليوم الي قطر وسط حضور جماهيري زملكاوي مكثف ، وحرصت الجماهير علي تحية اللاعبين والجهاز الفني فور وصولهم مطار الدوحة، ووجهت الجماهير رسالة للاعبي الزمالك مضمونها : بطولة غايبة من سنين هاتوها من اجل العشرين، في إشارة الي شهداء الدفاع الجوي.

وغادرت بعثة الزمالك، صباح اليوم الثلاثاء، مطار القاهرة متجهة إلى قطر من خلال رحلة "ترانزيت" عبر الأردن لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة والعاصمة القطرية "الدوحة"، وذلك استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، التى يشارك فيها أبناء ميت عقبة بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية فى النسخة الماضية ويتواجد بها بطل تونس بصفته بطل النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا.