شكرا لقرائتكم كريم بامبو يخضع لبرنامج تأهيلي بسبب شد في العضلة الخلفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع كريم بامبو لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لبرنامج تأهيل تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وذلك بسبب شد خفيف في العضلة الخلفية، وذلك خلال المران المقام حاليا بملعب جامعة قطر، وقام بامبو بالجري الخفيف حول الملعب. كما أجرى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالات هاتفية عديدة علي مدار اليوم باسماعيل يوسف وحمادة أنور وهاني زادة أعضاء مجلس إدارة النادي المتواجدين مع البعثة للاطمئنان على بعثة فريق الكرة والتي وصلت العاصمة القطرية الدوحة وذلك عقب وصولها مباشرة. Advertisements وطالب رئيس النادي اللاعبين بالتركيز في التدريبات والالتزام بتعليمات الجهاز الفني وتقديم مباراه قويه تليق باسم الزمالك موجها الشكر والتحيه للجماهير المصريه التي أحسنت استقبال البعثة. وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي جلسة مع سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبدالعزيز مدرب الفريق وعمرو عبد السلام مدرب الحراس وذلك قبل بدايه المران . بعثة الزمالك وصلت عصر اليوم الي قطر وسط حضور جماهيري زملكاوي مكثف ، وحرصت الجماهير علي تحية اللاعبين والجهاز الفني فور وصولهم مطار الدوحة، ووجهت الجماهير رسالة للاعبي الزمالك مضمونها : بطولة غايبة من سنين هاتوها من اجل العشرين، في إشارة الي شهداء الدفاع الجوي.

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