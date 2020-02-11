شكرا لقرائتكم رسميًا.. الجونة يجدد عقد شبراوي 5 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن نادي الجونة تجديد عقد محمود شبراوي، جناح الفريق الأول، لمدة 5 سنوات قادمة، من أجل الاستمرار مع الفريق الساحلي.
وتألق شبراوي ضمن صفوف الجونة خلال الموسمين السابقين وشارك في صعود الفريق للدوري الممتاز وكذلك الموسم الماضي رغم تعرضه لإصابة قطع في الرباط الصليبي.
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