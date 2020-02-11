فوز تاريخي للتعاون السعودي على الشارقة في دوري أبطال آسيا

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حقق التعاون السعودي في مشاركته الثانية فوزاً تاريخيا هو الاول له خارج ارضه بعد تخطيه مضيفه الشارقة الاماراتي 1-صفر الاثنين في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة لدوري ابطال آسيا في كرة القدم.

ويدين التعاون بفوزه الى فيصل درويش الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 34 اثر ركلة حرة رائعة.

ولم يسبق للتعاون الذي يشارك في البطولة للمرة الثانية بعد 2017 ان عرف طعم الفوز في ثلاث مباريات خارج ارضه، قبل ان يحقق ذلك امام الشارقة الذي ظهر بمستوى متواضع في ثالث ظهور له بالبطولة بعد عامي 2004 و2009.

كان الشارقة يأمل ان يمحو الذكريات السيئة في اخر مشاركة له عندما الغيت نتائجه بعد انسحابه اثر خوضه اربع مباريات من دور المجموعات، لكن بطل الدوري الاماراتي في الموسم الماضي لم يقدم ما يشفع له للفوز.

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في المقابل، كان الفريق المتوج بكأس السعودية لاول مرة في تاريخه في الموسم الماضي الاخطر ولاسيما في الشوط الثاني حيث كان قريبا من اضافة الهدف الثاني عبر تسديدة سلطان مندش التي تصدى لها الحوسني (86).

ملخص مباراة التعاون والشارقة: