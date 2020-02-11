سيباهان يلحق بالعين أقسى خسارة في تاريخه على أرضه

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تعرض العين لاقسى خسارة في تاريخه على ارضه في دوري ابطال اسيا لكرة القدم بعد سقوطه الكبير امام ضيفه سيباهان اصفهان الايراني صفر-4 الاثنين في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة ليكمل بالتالي سلسلة من 9 مباريات في دور المجموعات من دون فوز.

وسجل محمد موهيبي (38) والبرازيلي كيروس سواريس (46) وسوروش رافعي (52) ومحمد طيبي(78) اهداف سيباهان اصفهان.

وأكمل الفريق الاماراتي بطل 2003، بالتالي سلسلة من 9 مباريات في دور المجموعات من دون فوز.

وكان العين بطل نسخة عام 2003، يأمل ان يستفيد من تفوقه على سيباهان في البطولة (3 انتصارات و3 تعادلات) ليكسر نحس عدم فوزه في اخر ثماني مباريات في دور المجموعات والاقصائي، لكنه سقط بنتيجة كاسحة وغير متوقعة امام ضيفه الذي حقق فوزه الاول بعد خمس هزائم على التوالي في اخر مشاركة له عام 2016.

كما ان الخسارة تعد الأقسى في تاريخ مباريات العين على ارضه في البطولة، علماً انه كان سقط بنفس النتيجة (صفر-4) امام ناغويا غرامبوس الياباني عام 2011 لكن خارج ارضه.

وقال امير قلعة نويي مدرب سيباهان "سعداء جداً بالنتيجة الكبيرة وبأول فوز للفريق في البطولة بعد 4 سنوات، لقد درسنا العين جيدا واوقفنا مفاتيج لعبه وخطورته على الجهة اليمنى".

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ورأى قلعة نويي ان "النتيجة الكبيرة على العين تشكل اكبر معنويات قبل لقاء السد في الجولة الثانية"، مبديا سعادته بمواجهة الفريق القطري الذي سبق ان كان لاعبا في صفوفه بين 1987 و1989.

وبدأ سيباهان مهرجان اهدافه عندما ارسل احد نجوم المباراة سعيد اغاي كرة عرضية قابلها موهيبي برأسه رائعة في شباك خالد عيسى حارس مرمى العين (38).

وبعد دقيقة على بداية الشوط الثاني اضاف الفريق الايراني الثاني بعد خطأ فادح من مدافع العين فلاح وليد الذي حاول ابعاد الكرة برأسه دون ان ينجح في ذلك لتصل الى سواريس الذي انفرد وخدع عيسى تماما (46).

ومرر اغاي ثاني تمريرة حاسمة له في المباراة بعد عرضية الى رافعي سددها مباشرة خادعا حارس العين (52)، قبل ان يسجل طيبي الرابع برأسه مستفيدا من تمريرة اوميد نورافكان(78).

ملخص مباراة العين وسباهان اصفهان: