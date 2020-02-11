مسؤولون من فيفا وويفا إلى اليونان لمعالجة النزاع بين أولمبياكوس وباوك

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سيتوجه رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) السلوفيني الكسندر تشيفرين ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) غريغ كلارك الى العاصمة اليونانية اثينا في 25 من شباط/فبراير الجاري في محاولة لحل الازمة التي تعصف باللعبة.

وقال ستيليوس بيستاس متحدث باسم الحكومة اليونانية الثلاثاء إنه "من المتوقع أن يساهم (تشيفرين وكلارك) في رص الصفوف كي نتمكن من إعادة هيكلة كرة القدم اليونانية".

هذا ودخلت الحكومة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس في نزاع بين اثنين من كبار الاندية في البلاد، باوك تيسالونيكي حامل اللقب واولمبياكوس بيرايوس العريق الاكثر تتويجا باللقب (44).

وأوصت لجنة الرياضة المحترفة اليونانية في وقت سابق بإنزال باوك الى الدرجة الثانية على خلفية مزاعم ملكية مشتركة مع نادي كسانتي من الدرجة الاولى ايضا.

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وقد اتهم اولمبياكوس رئيس نادي باوك ايفان سافيديس بامتلاك حصة في كسانتي من خلال عضو في العائلة، وهي مزاعم نفاها سافيديس.

ووصف نادي مدينة تيسالونيكي الاتهامات ب"مخطط" يديره غريمه التقليدي ومتصدر الدوري الحالي اولمبياكوس.

وفي مسعى لتهدئة غضب باوك، عدلّت الحكومة قانونا يقضي بخصم النقاط كعقاب لناد مملوك من أطراف عدة بدلا من الهبوط، وبموجبه سيخصم من باوك ثاني الترتيب بفارق نقطتين فقط عن اولمبياكوس، بين 5 و10 نقاط بدلا من الهبوط الى الدرجة الثانية.

الا ان النزاع لا يزال قائما في وقت لم يجتمع فيه الاتحاد اليوناني لكرة القدم لمناقشة المسألة، في حين أن أي تغييرات ممكنة يجب أن تحظى بموافقة الاتحاد الدولي للعبة.