تأجيل مباريات أندية الشرق في كأس الاتحاد الآسيوي









اسماء السيد - أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الثلاثاء تأجيل مباريات اندية الشرق في مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي حتى نيسان/ابريل المقبل، بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونشر الاتحاد القاري بيانا جاء فيه "أخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم علما بخصوص قرارات حظر السفر التي أصدرتها الحكومات في عدة اتحادات وطنية، وذلك بسبب انتشار فايروس كورونا، مما تسبب في تأجيل مباراتي الدور التمهيدي في كأس الاتحاد الآسيوي 2020 بين أولان باتار المنغولي وتاي باور من الصين تايبيه واللتين كانتا مقررتين يومي 5 و12 شباط/فبراير 2020".

تابع "بعد الأخذ بعين الاعتبار الترتيبات اللوجستية واستعدادات الأندية في منطقة شرق آسيا، فقد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالاعتماد على المادة 7.3 من تعليمات البطولة، تأجيل مباريات الأدوار التمهيدية ودور المجموعات لتنطلق يوم 7 نيسان/أبريل 2020".

ومن المتأثرين بالتأجيل القاري ايضا اندية هونغ كونغ وماكاو.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن الاسبوع الماضي إرجاء مباريات دوري ابطال اسيا التي تأخذ الاندية الصينية طرفا فيها الى شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو المقبلين، بعد أن فرضت أستراليا قيودا على السفر على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر اقامة المباريات التي تضم الاندية الصينية في مدينتي بيرث وسيدني الاستراليتين في شباط/فبراير وآذار/مارس الا انها أرجئت بسبب القيود الجديدة.

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كما اضطر الاتحاد الى إرجاء كاس آسيا لكرة القدم داخل الصالات "فوتسال" الى موعد يحدد لاحقا، بعد أن كانت مقررة في عشق أباد عاصمة تركمانستان بين 26 شباط/فبراير الجاري والثامن من آذار/مارس المقبل.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في أنحاء الصين القاريّة قرابة 42 ألفا و600 شخص، توفي منهم ما لا يقلّ عن 1016 شخصا.

معظم الوفيات سجلت في هوباي، بؤرة الوباء وهي مقاطعة واقعة في وسط البلاد وعاصمتها مدينة ووهان.

وهذا العدد أكبر من الوفيات التي سجلت عند انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) وبلغ حوالى 650 في الصين القارية وهونغ كونغ في 2002-2003.

خارج الصين القارية، قتل الفيروس شخصين الأول في الفيليبين والثاني في هونغ كونغ وتمّ تأكيد إصابة أكثر من 400 شخص في حوالى ثلاثين دولة.

هذا واعتبر الاتحاد القاري الثلاثاء أن نادي آهال التركماني منسحب من كأس الاتحاد الاسيوي "وذلك نتيجة إخفاقه في السفر لخوض مباراة الدور التمهيدي الثاني لمنطقة وسط آسيا أمام نيفتشي القرغيزي يوم 5 شباط/فبراير 2020"، وبالتالي تأهل نيفتشي لملاقاة خوجاند الطاجكستاني في الدور التمهيدي الحاسم يومي 19 و26 شباط/فبراير، لتحديد الفريق المتأهل إلى دور المجموعات.