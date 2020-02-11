افتتاح البطولة الإفريقية للريشة الطائرة في استاد القاهرة

قام وزير الشباب والرياضة الأستاذ أشرف صبحي بالعمل على مشاهدة حفل افتتاح البطولة الإفريقية للريشة الطائرة الخاصة بالكبار فقط والتي تقوم مصر باستضافتها في التفرة التي تبدأ من يوم 10 حتى يوم 16 في شهر فبراير وذلك على صالة رقم 2 في الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وقام الدكتور صبحي في حديثه بالتأكيد على ثقته الكبيرة في قدرة الاتحاد المصري في هذه اللعبة فهو سيقم بتنظيم البطولة بالشكل الذي يتناسب مع مصر واسمها وتاريخها، وقام بالإعلان عن افتتاح البطولة بالاشتراك مع 14 بطولة وهما كالآتي مصر والمغرب والجزائر وتونس ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمباوبوي وسيراليون والكونغو والكاميرون وأوغندا وبتسوانا وحضر هذا الحفل الكثير من الأشخاص على سبيل المثال نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للريشة الطائرة أمين زوبيري.