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إيجالو يظهر لأول مرة مع مانشستر يونايتد ضد تشيلسي بالدوري الإنجليزي

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كشفت تقارير صحفية عن موعد الظهور الأول للنيجيرى أوديون إيجالو مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزى،حيث أن النرويجي أولى جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد سيستدعى الدولي النيجيري أوديون إيجالو إلى قائمة مباراة تشيلسى المقرر إقامتها الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة .

وقد غاب إيجالو عن معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب المخاوف من تفشى فيروس كورونا، خاصة أنه عاد لتوه من الصين بعد انضمامه لليونايتد، ولكن هذا الأمر لا يؤثر على قرار المدرب أولي جونار سولشاير باستدعاء اللاعب للمشاركة مع الفريق في مباراة القادمة.

الجدير بالذكر أن النيجيرى أوديون إيجالو انتقل لصفوف فريق مانشستر يونايتد فى اللحظات الأخيرة من الميركاتو الشتوي، قادماً من نادى شينهوا الصيني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع إمكانية ضمه في الصيف المقبل.

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