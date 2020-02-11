ميلان يحسم مستقبل إبراهيموفيتش نهاية الموسم

أمر مسئولو ميلان الإيطالي بإنهاء وحسم مستقبل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع الروسونيري عقب نهاية الموسم الحالي، حيث أن ميلان لديه صعوبة في الأختيار بين المراهنة علي اللاعب الذي سوف يبلغ 39 عاما خلال الفترة القادمة أم يخسر النادي خدمات النجم السويدي للتعاقد مع لاعب أصغر سنًّا من أجل المستقبل، هذا بجسب ما نشرته صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية.

وقدم إبراهيموفيتش أداء مميز مع ميلان منذ العودة إلي النادي في يناير المنصرم، وخاصة بلقاءه الأخير في الديربي، والتي هزم فيها أمام الإنتر بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث إستطاع من صناعة الهدف الأول وإحراز الهدف الثاني للفريق قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء بدقائق معدودة.

ويذكر أن ميلان كان قد جلب زلاتان إلي صفوف الفريق خلال موسم الإنتقالات الشتوية الماضية في يناير لمدة نصف عام من فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، وقدم اللاعب مستويات رائعة مع الفريق.