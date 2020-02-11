ميسي يستمر في تحطيط الأرقام

الأسطورة ليونيل ميسي يواصل في تحطيم أرقامه الرائعة هذا الموسم، حيث وصل عدد مراوغاته إلي 100 ليكون ذلك هو الموسم العاشر علي الترتيب الذي يحطم فيه عدد مراوغاته الـ100 مع ناديه برشلونة الإسباني.

وقد كشفت شبكة “سكاواكا” عن إنفوجراف يظهر فيه مراوغات ميسي خلال آخر 10 مواسم، حيث جاء الموسم الأعلى في المراوغات هو 2010-2011 حيث بلغت عدد مرواغاته وقتها 186 .

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وأما في موسم 2017-2018 بلغ عدد مراوغاته إلي 185 ويعد ذلك ثاني أعلي عدد مروغات لدي ميسي، وفي الموسم المنصرم فقد وصل إلي 134 مراوغة مع النادي الكتالوني.

واستطاع ميسي مساء الأحد الماضي، من صنع ثلاثة أهداف قاد بيهم الفريق الكتالونى للفوز علي فريق ريال بيتيس باللقاء الذي جمع بين الفريقين علي ملعب “بينتو فيامارين” وانتهي بنتيجة 3-2.