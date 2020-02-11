شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رد فعل مروان محسن على إضاعة لاعبي الأهلي الهجمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفعل مروان محسن، مهاجم نادى الأهلي، بعد تضييع أحد لاعبي الفريق إحدى الهجمات في مباراة طلائع الجيش التي أقيمت بينهما أمس الاثنين في الدوري المصري.

وحقق الأهلى انتصارًا كبيرًا على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من منافسات الدوري.

وظهر مروان محسن منفعلاً بشدة بعد ضياع إحدى هجمات الأحمر على مرمى الجيش، ليؤكد اندماجه الشديد مع اللاعبين في المباراة.

أحرز ثلاثية الأهلي جونيور أجاي في الدقيقة 33 وعمرو السولية في الدقيقة 69، ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 85.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 42 منفردًا بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر.

ووصل فايلر للانتصار الـ14 على التوالي في الدوري رفقة الأحمر من أصل 14 مباراة خاضها ليصبح على بعد 3 مباريات فقط من تكرار إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق الأسبق، صاحب أطول سلسلة انتصارات مع الأهلي في الدوري برصيد 17 مباراة.