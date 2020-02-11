شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد فتحي يداعب حارس الجيش بعد هدف السولية: هايل يا بسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب أحمد فتحي الظهير الأيمن لنادى الأهلي، محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، بعد هدف عمرو السولية الثانى، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الإثنين.

وحقق الأهلى انتصارًا كبيرًا على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من منافسات الدورى.

ونادى أحمد فتحى على حارس الجيش محمد بسام بعد أن سكنت تسديدة عمرو السولية شباكه، قائلا: "هايل يا بسام"، جاء ذلك أثناء إحماء لاعبى الأهلى خلف مرمى طلائع الجيش.

أحرز ثلاثية الأهلي جونيور أجاي في الدقيقة 33 وعمرو السولية في الدقيقة 69، ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 42 منفرداً بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر.

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ووصل فايلر للانتصار الـ14 على التوالي في الدوري رفقة الأحمر من أصل 14 مباراة خاضها ليصبح على بعد 3 مباريات فقط من تكرار إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق الأسبق، صاحب أطول سلسلة انتصارات مع الأهلي في الدوري برصيد 17 مباراة.

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