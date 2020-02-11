شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف قبل السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع كريم بامبو لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لبرنامج تأهيل تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وذلك بسبب شد خفيف في العضلة الخلفية، وذلك خلال المران المقام حاليًا بملعب جامعة قطر، وقام بامبو بالجري الخفيف حول الملعب.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل بدايه المران، وتحدث كارتيرون مع اللاعبين عن أهميه لقاء السوبر الأفريقي وضرورة القتال داخل المستطيل الأخضر من أجل تحقيق الفوز وإسعاد ملايين الزملكاوية باللقب.

كما أجرى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالات هاتفية عديدة على مدار اليوم بإسماعيل يوسف وحمادة أنور وهاني زادة أعضاء مجلس إدارة النادي المتواجدين مع البعثة للاطمئنان على بعثة فريق الكرة والتي وصلت العاصمة القطرية الدوحة وذلك عقب وصولها مباشرة.

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وطالب رئيس النادي اللاعبين بالتركيز في التدريبات والالتزام بتعليمات الجهاز الفني وتقديم مباراة قوية تليق باسم الزمالك موجهًا الشكر والتحية للجماهير المصرية التي أحسنت استقبال البعثة.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي جلسة مع سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبدالعزيز مدرب الفريق وعمرو عبد السلام مدرب الحراس وذلك قبل بدايه المران .

بعثة الزمالك وصلت عصر اليوم الي قطر وسط حضور جماهيري زملكاوي مكثف ، وحرصت الجماهير علي تحية اللاعبين والجهاز الفني فور وصولهم مطار الدوحة، ووجهت الجماهير رسالة للاعبي الزمالك مضمونها : بطولة غايبة من سنين هاتوها من اجل العشرين، في إشارة الي شهداء الدفاع الجوي.