شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يجدد عقد "الشبراوى" لمدة خمسة مواسم مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادي الجونة تجديد عقد محمود شبراوي، جناح الفريق الأول، لمدة 5 سنوات المقبلة، من أجل الاستمرار مع الفريق الساحلي.

وتألق شبراوي ضمن صفوف الجونة خلال الموسمين السابقين وشارك في صعود الفريق للدوري الممتاز وكذلك الموسم الماضي رغم تعرضه لإصابة قطع في الرباط الصليبي.

على صعيد مختلف تحدث نادر شوقي، رئيس الشركة المسئولة عن نادي الجونة، عن حقيقة انتقال شريف إكرام، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نادي الجونة في نهاية الموسم الجاري .

Advertisements

وقال نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية، إن شريف إكرامي حارس كبير ولكن أعتقد أن تاريخه كبير على الجونة وسعره غالي على الجونة، وتابع: "شريف إكرامي رحيله عن الأهلي لأسباب مادية وأعتقد أنه لن ينتقل للجونة".

تحدث نادر شوقي، عن تجدد إصابة رمضان صبحي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقال إنه لا يعرف حقيقة تجدد إصابة رمضان، لكن الأهلي هو من يعلن وسيحاول تجهيزه في أسرع وقت حال تجدد إصابته.

كان شريف إكرامى أعلن رحيله عن الأهلي فى رسالة وداع مؤثرة عبر تويت قال فيها، "بعد مشوار امتد أكثر من 23 عاما ناشئا ولاعبا بالفريق الأول ومع اقتراب نهاية تعاقدى الحالى، استخرت الله فى اتخاذ أحد أهم قراراتى وأصعبها داخل النادى الأهلى والتى بها أرفع الحرج عن مجلس الإدارة التى أكن لها كل احترام ولما استشعرته أيضا من حساسيه تجاه هذا الملف".