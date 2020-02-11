شكرا لقرائتكم خبر عن فوز فاركو وهزيمة سيراميكا وغزل المحلة بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ فاركو على حظوظه في الصعود لدورى الأضواء والشهرة بعد فوزه اليوم على مالية كفر الزيات بهدفين مقابل لا شىء ليرتفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الأول للمجموعة الثالثة بعد مرور 14 جولة بدورى القسم الثانى.

في الوقت الذى خسر فيه غزل المحلة خارج ملعبه أمام المنصورة بهدف مقابل لا شىء ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الثالث للمجموعة، بينما ارتفع رصيد أبناء الدقهلية إلى 23 نقطة في المركز الخامس، بينما واصل دمنهور صحوته محققًا فوزًا مثيرًا على الأولمبي بهدف مقابل لا شىء ليرتفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثانى للمجموعة بينما تجمد رصيد أبناء الإسكندرية عند 15 نقطة في المركز العاشر.

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وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن تحقيق الرجاء المطروحى لأكبر فوز في المسابقة بعد تغلبه على بيلا بنتيجة 6 /1 ، كما فاز دكرنس على الحمام بهدف مقابل لا شىء، واستعاد أبو قير للأسمدة توازنه فى المباراة الأولى لأحمد الكاس كمدير فني للفريق خلفا لعلاء نوح بعد فوزه على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف.

وفى ختام مباريات نفس الجولة بالمجموعة الثانية حقق فريق بتروجت كبرى المفاجآت بالفوز على سيراميكا كليوباترا المتصدر بهدفين مقابل هدف ليتجمد رصيد الأول عند 29 نقطة ومازال في المركز الأول بينما رفع الفريق البترولي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث للمجموعة ودخل سباق الأندية التي تنافس على الصعود للأضواء.