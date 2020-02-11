شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يطالب لاعبى الزمالك بلقب السوبر ويشكر الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالات هاتفية عديدة على مدار اليوم بإسماعيل يوسف وحمادة أنور وهاني زادة أعضاء مجلس إدارة النادي المتواجدين مع البعثة للاطمئنان على بعثة فريق الكرة والتي وصلت العاصمة القطرية الدوحة وذلك عقب وصولها مباشرة.

وطالب رئيس النادي اللاعبين بالتركيز في التدريبات والالتزام بتعليمات الجهاز الفني وتقديم مباراة قوية تليق باسم الزمالك موجها الشكر والتحية للجماهير المصرية التي أحسنت استقبال البعثة.

ووصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى ملعب جامعة قطر ليؤدي أول تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة بعد قليل استعدادًا لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد الغرافة القطري.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي جلسة مع سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبد العزيز مدرب الفريق وعمرو عبد السلام مدرب الحراس وذلك قبل بداية المران.

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بعثة الزمالك وصلت عصر اليوم إلى قطر وسط حضور جماهيري زملكاوي مكثف، وحرصت الجماهير على تحية اللاعبين والجهاز الفني فور وصولهم مطار الدوحة، ووجهت الجماهير رسالة للاعبي الزمالك مضمونها: بطولة غايبة من سنين هاتوها من أجل العشرين، في إشارة الي شهداء الدفاع الجوي.

وغادرت بعثة الزمالك، صباح اليوم الثلاثاء، مطار القاهرة متجهة إلى قطر من خلال رحلة "ترانزيت" عبر الأردن لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة والعاصمة القطرية "الدوحة"، وذلك استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، التى يشارك فيها أبناء ميت عقبة بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية فى النسخة الماضية ويتواجد بها بطل تونس بصفته بطل النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا.