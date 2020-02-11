شكرا لقرائتكم خبر عن زي الكبار.. شباب الزمالك يفوز على الإسماعيلى 2/1 فى دورى 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وكان الفريق الأول للزمالك قد فاز بنفس النتيجة 2/2 على النادي الإسماعيلي في الدوري الممتاز، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام.

كما تعادل الأهلي مع مضيفه الإنتاج الحربي، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم السبت، على الملعب الفرعي باستاد السلام.

افتتح الإنتاج الحربي التسجيل أولًا، وتعادل الأهلي عن طريق أحمد داوود في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف كريم عثمان الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 63، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 66.

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بهذا التعادل رفع فريق 2003 بالأهلي رصيده إلى 37 نقطة، جمعها من الفوز في عشر مباريات، والتعادل في سبع مباريات، و ثلاث خسائر، مسجلًا 37 هدفًا مقابل 21هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2003 بالأهلي محمد سعد مديرًا فنيًّا، وشريف عبدالفضيل مدربًا عامًّا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وطه محمد عبدالرحيم مخطط الأحمال، وأحمد ممدوح أخصائي التدليك.

كما حقق شباب المقاولون فوزا ثمينا بهدفين مقابل هدف على حرس الحدود حيث اقيمت المباراة على ملعب الماكس بالاسكندرية واحرز اهداف المقاولون يوسف هشام وكريم محمد.

من جانبه اعرب محمد عبدالعزيز زيزو المدير الفنى لفريق المقاولون عن رضاه عن الأداء وأشاد بكل اللاعبين وأكد أن هذا الفوز هو بداية لسلسلة الفوز فى المباريات المقبلة، وقام محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون بتهنئة الجهاز واللاعبين عقب اللقاء يقود جهاز فنى للمقاولون محمد عبدالعزيز زيزو مدير فنى وسعد عبدالباقي مدرب واحمد صابر مدرب حراس مرمى وحسن حسام ادارى ومصطفى احمد علاج طبيعى.