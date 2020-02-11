شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مسعود يجرى عملية جراحية ويغيب ثلاثة أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى أحمد مسعود حارس مرمى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري اليوم عملية جراحية لتثبيت عظام أصبع البنصر باليد اليسرى بعد تعرضه للإصابة بكسر في إحدى سُلاميات الأصابع خلال مباراة المصري ووادي دجلة التي أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

من المقرر أن يتم وضع يد اللاعب في جبيرة لفترة تصل لنحو أسبوعين يتم بعدها عمل أشعة تشخيصية للتأكد من مدى سلامة الأصبع وعلى ضوء ذلك سيتم وضع البرنامج التأهيلي للاعب، حيث من المقرر أن يعود اللاعب للانتظام في التدريبات الجماعية بعد نحو ثلاثة أسابيع.

تأكد غياب أحمد مسعود حارس مرمى المصرى البورسعيدى عن مباراة فريقه المقبلة أمام الأهلى، المقرر لها الجمعة المقبلة فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس لمسابقة الدورى على ملعب المكس بالإسكندرية بسبب الإصابة، حيث أثبتت الأشعة التى أجراها الحارس عقب مواجهة وادى دجلة بعد التحامه بعبد الله محمود لاعب الفريق الدجلاوى، معاناته من كسر فى إصبع يده وحاجته للعلاج لمدة 21 يومًا بما يعنى غيابه عن مباراة الاهلى والمقاولون العرب وكذلك لقاء الذهاب مع نهضة بركان المغربى فى دور الثمانية للكونفدرالية.

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بعيدًا عما سبق أكد محمد الخولى نائب رئيس مجلس إدارة المصرى والمشرف على الفريق الكروى أن عقد أحمد مسعود حارس مرمى المصرى يمتد حتى نهاية موسم 2022/2021 نافياً الأنباء التى ترددت فى الفترة الأخيرة عن نهاية عقد مسعود مع المصرى بنهاية الموسم الحالى، وبالتالى أحقيته فى التوقيع لأى من الأندية خلال الفترة المقبلة.

وأشار الخولى إلى أن المصرى كان قد تعاقد مع اللاعب اعتبارا من منتصف موسم 2018/2017 بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف الموسم أى أن اللاعب لم يمر من تعاقده مع المصرى سوى موسمين فقط ويتبقى له موسمين ونصف الموسم.

وأهاب نائب رئيس المصرى بجماهير النادى وعشاقه بعدم الالتفات للشائعات التى من شأنها إثارة البلبلة فى الأوساط الجماهيرية المنتمية للنادى المصرى.